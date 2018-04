Cogra : croissance de 20% du CA au 3e trimestre

09/04/2018 | 08:18

Cogra annonce un chiffre d'affaires en croissance de 24% pour son troisième trimestre 2017-18, clos le 31 mars 2018, à 7,1 millions d'euros, traduisant ainsi une poursuite de la bonne dynamique commerciale du premier semestre cet hiver.



Sur les neufs premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort en croissance de 20% à 18,9 millions d'euros. Il dépasse ainsi le chiffre d'affaires de l'exercice précédent (18,2 millions) qui était déjà en hausse annuelle de 47%.



'Soutenue par la performance de son outil de production, sa capacité d'approvisionnement et une stratégie commerciale éprouvée, Cogra est confiant dans la poursuite de sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité', estime le producteur de granulés de bois.



