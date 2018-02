Cogra : retour de la profitabilité au premier semestre

26/02/2018 | 18:37

Cogra a rapporté ce lundi soir avoir enregistré un bénéfice net de 184.000 euros au titre des 6 premiers mois de son exercice 2017/2018, contre une perte de 303.000 euros un an auparavant.



Le spécialiste français des granulés de bois a au surplus dégagé un bénéfice d'exploitation de 296.000 euros, à comparer à une perte de 220.000 euros au premier semestre précédent.



De même, son Ebitda est passé de 281.000 à 747.000 euros, tandis que le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 19% en glissement annuel à 11,83 millions. Cogra a expliqué dans son communiqué avoir profité d'un marché plus favorable et avoir été aidé par ses choix stratégiques lors des précédents exercices. Le groupe a ainsi pu développer son portefeuille de clients, réduire ses stocks excédentaires et optimiser ses conditions d'exploitation.



Pour le second semestre 2017/2018, il a fait savoir qu'il continuera de profiter de l'amélioration de ses conditions d'exploitation et qu'il poursuivra ainsi le redressement de ses marges ainsi que l'amélioration de sa rentabilité.





