Suresnes, le 14 mars 2018 - Coheris, éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM, de la Data Intelligence et de la Business Analytics, arrive second des Trophées de l'Innovation Big Data 2018, dans la catégorie BtoB, avec son logiciel « RGPD Text-Control », solution innovante d'identification des données personnelles sensibles.

Parmi la trentaine de dossiers présentés pour la catégorie BtoB, le jury composé de 6 experts, a sélectionné Coheris pour l'innovation et la pertinence de sa solution RGPD Text-Control, qui permet aux entreprises d'identifier et de monitorer en temps réel les données personnelles sensibles.

A moins de 3 mois de l'entrée en application du Règlement Général pour la Protection des Données, ce produit fait partie des offres RGPD lancées par Coheris en septembre 2017 pour accompagner les entreprises dans leurs enjeux de mise en conformité.

Au cœur de ce règlement figure le respect de la vie privée des individus. En effet, l'article 9 interdit le traitement des données personnelles relevant de la vie privée, telles la sexualité, la politique, la santé, la religion, etc., tout comme la saisie de commentaires inappropriés (insultes, jugement de valeur, …).

Au travers de l'analyse textuelle (text mining), RGPD Text-Control permet d'identifier en temps réel dans les zones de commentaires libres d'une application (CRM, RH, ERP, etc.), les données sensibles ou interdites. La solution suggère des alternatives pour remplacer les mots ou expressions interdites.

Elle permet ainsi de sensibiliser les collaborateurs lors de la saisie de commentaires, et de prévenir les risques de non-conformité.

Editeur de référence de solutions CRM et analytiques, Coheris place la connaissance actionnable au cœur des usages et des stratégies d'entreprise. De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités ont déjà fait confiance à Coheris dans plus de 80 pays. Coheris s'appuie sur un réseau étendu de partenaires intégrateurs et conseil et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances. Pour plus d'informations sur Coheris : www.coheris.com

