Coheris : COHERIS : Vranken Pommery choisit la solution SFA de Coheris pour piloter ses forces commerciales

Déploiement des solutions Coheris CRM Nomad et Coheris Analytics Liberty

pour les opérations France

Suresnes, le 6 mars 2018 - Coheris, éditeur de solutions logicielles CRM, Data Intelligence et Business Analytics, est fier de compter parmi ses nouveaux clients Vranken Pommery, qui a signé avec l'éditeur pour ses solutions Coheris CRM Nomad et Coheris Analytics Liberty.

Le Groupe Vranken Pommery est le deuxième plus gros groupe de vins de Champagne. Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe. En 2017, le Groupe Vranken Pommery recherchait une solution de pilotage commercial à la fois performante et simple à utiliser, pour équiper sa force de vente nomade en RHD (Restauration Hors Domicile).

Coheris CRM Nomad a été choisi car cette solution de SFA répond parfaitement aux attentes de Vranken Pommery, notamment sur 4 points principaux :

Sa performance en mode déconnecté.

La prise de commande avec la gestion de conditions commerciales complexes.

L'application 100% tactile.

L'analytics embarquée dans la solution.

La mise en production est effective depuis janvier 2018. Les équipes commerciales terrain gèrent leur activité et leur prise de commandes à partir de Coheris CRM Nomad.

« Nous étions à la recherche d'un éditeur « métier » qui puisse être à notre écoute, souple et réactif ; Forts du succès de ce premier déploiement sur nos forces commerciales en France, nous avons prévu de déployer la solution à l'international » déclare M.Commerçon, DSI de Vranken Pommery.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par une marque aussi prestigieuse que Vranken Pommery pour la performance de notre solution Coheris CRM Nomad et son positionnement « Premium » en matière de fonctionnalités et d'ergonomie. » déclare Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris.

A propos de Vranken Pommery

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois. Implanté en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe. Son portefeuille de marques comprend: les grandes marques de Champagne Vranken, Pommery, Heidsieck & Co Monopole et Charles Lafitte ; les marques de Porto Rozes et des vins du Douro Terras Do Grifo; les Rosés Sable de Camargue Domaine Royal De Jarras et Côtes de Provence Château La Gordonne.

A propos de Coheris

Editeur de référence de solutions CRM et analytiques, Coheris place la connaissance actionnable au cœur des usages et des stratégies d'entreprise. De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités ont déjà fait confiance à Coheris dans plus de 80 pays. Coheris s'appuie sur un réseau étendu de partenaires intégrateurs et conseil et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances. Pour plus d'informations sur Coheris: www.coheris.com. Pour plus d'information sur Coheris CRM Nomad :

http://www.coheris.com/produits/crm/logiciel-forces-de-vente

