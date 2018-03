Coheris : Une année 2017 rentable fortement génératrice de cash

Résultat Opérationnel Courant à 0,74 M€

Trésorerie en augmentation de 1,07 M€ à 4,19 M€

Forte actualité produit

Confirmation de la trajectoire du plan stratégique 2020

Suresnes, le 21 mars 2018. Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et analytics (pilotage de la performance et applications prédictives), annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2017 (période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017).

(M€) En cours d'audit

Chiffres établis en normes IFRS 2017 2016 S1 2017 S2 2017 Chiffre d'affaires 13,91 14,81 7,07 6,84 Résultat opérationnel courant 0,74 1,29 0,39 0,35 Résultat opérationnel 0,69 0,97 0,38 0,31 Résultat net 0,64 0,84 0,34 0,30

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :

« Nous sommes très satisfaits d'afficher pour 2017 un ROC de 0,74 M€ et un Résultat Net de 0,64 M€, positifs pour la seconde année consécutive. La maitrise de la structure nous a permis de dégager un Résultat Net en recul de 0,2 M€ par rapport à 2016 quand le chiffre d'affaires est en repli de 0,9 M€. La situation financière solide de l'entreprise en ce début d'année nous permet d'avancer sur le plan de marche 2017/2020. Nous disposons d'une actualité produit forte, notamment avec la nouvelle solution RGPD Text-Control récompensée au Trophée de l'innovation catégorie BtoB Big Data Paris 2018, pour sa pertinence et son attractivité à 2 mois de l'entrée en application du Règlement Général pour la Protection des Données »

Comptes IFRS de l'exercice 2017

Chiffre d'affaires

Comme attendu, le chiffre d'affaires de l'année 2017 a été impacté par l'effet de base de la commande de 1 M€ qui avait accéléré la performance de Coheris en 2016. En retraitant 2016 de cette commande, le chiffre d'affaires est en légère croissance. Sur les licences il est en progression moyenne de 8 % par an sur les trois dernières années.

Confirmation de la rentabilité et des bénéfices

Le ROC (Résultat Opérationnel Courant) est de 0,74 M€. L'impact de la diminution du chiffre d'affaires a été amorti par la maîtrise des charges qui correspondent à la structure cible. Le Résultat Net s'établit à 0,64 M€ vs 0,84 M€ en 2016.

Ainsi, pour la seconde année consécutive, le ROC 2017 (Résultat Opérationnel Courant) et le Résultat Net sont positifs. Enfin, Coheris dispose d'environ 8 M€ de déficits fiscaux reportables.

Trésorerie en forte augmentation

La situation financière de Coheris est solide et en amélioration : au cours de l'exercice 2017, la trésorerie a progressé de 1,07 M€ pour s'établir à 4,19 M€ contre 3,12 M€ à fin 2016. Sur 2017, la génération du cash liée à l'activité est de 2,49 M€, en augmentation par rapport à 2016 où elle ressortait à 2,25 M€. L'endettement, quant à lui, reste très faible à 0,74 M€.

Norme comptable IFRS 15

L'application de la norme comptable IFRS 15 concernant la reconnaissance des revenus n'aura pas d'impact sur la présentation des comptes de la société.

Forte actualité produit sur 2018

La société démarre 2018 avec une actualité produit forte sur ses différentes gammes de solutions et couvrant les différents axes de la stratégie :

Solutions : version majeure Coheris CRM Suite 6.0, RGPD ready, proposant des analytics intégrés et des fonctionnalités de mobilité déconnectée ; solution SFA verticalisée Nomad tactile intégrant des analytics et un module Merch ainsi que des fonctionnalités de mobilité déconnectée ; optimisation des solutions analytics Spad et Liberty dont l'architecture est aujourd'hui ouverte, permettant ainsi l'intégration dans des environnements ou solutions logicielles tierces (OEM ) ou Big Data.

Modules : RGPD Text-Control qui détecte en temps réel les données sensibles présentes dans les champs texte de toutes les applications métiers et a été distingué lors du salon Big Data 2018.

Ainsi, les solutions et modules permettent le déploiement de la stratégie d'écosystème en matière d'interopérabilité, de partenariats, d'OEM et de connecteurs, ce qui constitue un levier de croissance additionnelle.

Perspectives

Coheris avance sur la trajectoire du plan stratégique 2017 / 2020 visant à allier croissance et rentabilité avec un objectif de ratio ROC/CA à deux chiffres en 2020.

Calendrier financier

Les prochaines annonces de Coheris sont :