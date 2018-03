Colas : Bouygues Construction et Colas annoncent l’acquisition de Alpiq Engineering Services, acteur suisse majeur de l’énergie, des services industriels et des infrastructures ferroviaires

A travers les sociétés Alpiq Intec AG et Kraftanlagen München GmbH, Alpiq Engineering Services est spécialisée dans les activités de services multi-techniques pour le bâtiment et pour les infrastructures d'énergie, industrielles et de transport. Elle compte près de 7 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaire d'environ 1,7 milliard de francs suisses en 2017, essentiellement en Suisse (57 %), en Allemagne (24 %) et en Italie (12 %).

Cette acquisition positionne Bouygues Construction comme un acteur majeur de l'énergie et des services en Europe et s'inscrit ainsi pleinement dans sa stratégie de développement sur ce marché porteur.

A travers cette opération, Bouygues Construction renforcera son ancrage en Suisse dans des activités très complémentaires à celles de ses filiales Bouygues Energies et Services Suisse, Losinger Marazzi, VSL et PraderLosinger. Par ailleurs, le savoir-faire reconnu d'Alpiq Engineering Services permettra également à Bouygues Construction d'élargir son portefeuille d'offres, en particulier dans la conduite de projets complexes dans l'industrie et la production d'énergie. Alpiq Engineering Services offrira enfin l'opportunité de s'implanter sur de nouveaux marchés majeurs en Europe, notamment l'Allemagne et l'Italie.

Pour Philippe Bonnave, Président-directeur Général de Bouygues Construction « Alpiq Engineering Services et Bouygues Construction partagent les mêmes valeurs, la même culture de l'innovation et de l'excellence opérationnelle. C'est avant tout la qualité des femmes et des hommes engagés au quotidien qui porte nos succès. Forte du regroupement de ces expertises et de la complémentarité de nos métiers, cette acquisition fait de Bouygues Construction un acteur de référence de l'énergie et des services en Europe ».

Par ailleurs, l'acquisition par Colas Rail des activités ferroviaires d'Alpiq Engineering Services permettra de renforcer son expertise dans le domaine des caténaires, une activité à forte valeur ajoutée et d'accéder à de nouveaux marchés porteurs de croissance.

Pour Hervé Le Bouc, Président-directeur Général de Colas, « Cette acquisition va permettre à Colas Rail de se développer notamment sur les marchés suisse et italien et de renforcer sa présence en Europe centrale et au Royaume-Uni. Les compétences reconnues d'Alpiq dans le domaine de l'alimentation électrique ferroviaire vont également compléter le portefeuille de solutions et de savoir-faire de Colas Rail, et renforcer son leadership en tant qu'acteur majeur du ferroviaire. »

Termes de l'opération

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de francs suisses (700 millions de francs suisses pour Bouygues Construction et 150 millions de francs suisses pour Colas Rail). Le closing de l'opération est attendu au deuxième semestre 2018, sous réserve de l'aval des autorités de concurrence européenne et suisse. Le prix payé au closing pour l'acquisition de l'intégralité des titres sera versé en numéraire.