Colas : finalise l'acquisition du groupe Miller McAsphalt

01/03/2018 | 10:05

Colas Canada a réalisé hier à Toronto, le closing de l'acquisition de 100 % des titres du groupe Miller McAsphalt.



Le prix d'acquisition des titres payé au closing s'élève à 913 millions de dollars canadiens. L'acquisition est financée par dette et ne remet pas en cause la solidité du bilan de Colas.



Le groupe Miller McAsphalt est un acteur majeur des travaux routiers et de la distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en Ontario. Il réalise un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens avec une marge opérationnelle moyenne de 7% et emploie 3 300 salariés.



' Cette opération s'inscrit dans la stratégie long terme de Colas de poursuivre son développement en Amérique du Nord. Le marché nord-américain présente de solides perspectives de croissance compte tenu des besoins importants en construction et en maintenance d'infrastructures de transport ' explique le groupe.



