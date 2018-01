Colgate: les charges pèsent sur les résultats trimestriels

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a vu ses résultats trimestriels affectés par de nombreuses charges et le chiffre d'affaires s'est révélé inférieur aux attentes, ce qui pesait sur le titre.

Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 323 millions de dollars, en baisse de 47% et le chiffre d'affaires à 3,89 milliards de dollars en hausse de 4,6% mais inférieur de quelque 40 millions de dollars aux attentes.

Le bénéfice ajusté par action, qui ne tient pas compte des charges, est de 0,75 dollar, conforme aux attentes des analystes.

Le titre baissait toutefois fortement dans les échanges d'avant-séance à Wall Street, perdant 4,29% à 74 dollars vers 13h45 GMT.

Colgate a inscrit sur le 4e trimestre une charge de 61 millions liée à son programme de restructuration en cours et une autre de 275 millions liée aux effets de la réforme fiscale.

S'il n'est pas tenu compte de celles-ci, le bénéfice d'exploitation est de 659 millions de dollars, en baisse de 1%.

Sur l'année, le bénéfice net est de 2,02 milliards de dollars en baisse de 17% et le chiffre d'affaires de 15,45 milliards de dollars (+1,7%) pour des attentes de 15,48 milliards.

"Nous avons terminé l'année avec une accélération de nos ventes dans le monde", a affirmé le PDG Ian Cook, indiquant que la croissance des ventes à périmètre constant (organique) était de 2%, "emmenée par des hausses solides en volume en Amérique latine, en Amérique du nord et en Europe".

