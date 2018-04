Colgate: résultats trimestriels en deçà des projections brossées

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a annoncé vendredi des résultats qui ont quelque peu déçu les attentes du marché malgré une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires.

Le bénéfice net s'est établi à 634 millions de dollars, soit une progression de 11,2% alors que le chiffre d'affaires a atteint 4 milliards de dollars (+6,5%) très légèrement inférieur aux attentes.

Le bénéfice par action est de 72 cents là où les analystes espéraient un cent de plus.

Cela suffisait pour faire reculer le titre dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street qui perdait 3,9% à 64 dollars vers 11h45 GMT.

"Le 1er trimestre a été difficile, la croissance par segment de produits restant molle dans le monde. Si les ventes brutes ont progressé de 6,5%, à périmètre constant la progression n'est que de 1,5%, inférieure à nos attentes en raison d'une croissance atone sur les marchés émergents. Sur les marchés développés,la croissance unitaire est de 4,5% et celle à périmètre constant de 3,0% grâce à une forte croissance en Amérique du nord et en Europe. De manière encourageante, les prix sur l'ensemble du marché mondial se sont améliorés par rapport au trimestre précédent", a indiqué Ian Cook, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

