Colruyt : Bio-Planet ouvre un premier magasin en centre-ville

Le 4 mai, la chaîne Bio-Planet de Colruyt Group ouvre son premier supermarché dans le centre d'une ville. Avec l'arrivée de Bio-Planet à proximité du MAS (Museum aan de Stroom - « Musée en bord de fleuve »), le centre-ville d'Anvers dispose d'un supermarché bio à part entière proposant un assortiment totalement bio, frais du jour, et la plus vaste gamme de produits bio et écologique. Bio-Planet s'adresse ainsi aux citadins actifs recherchant des articles sains et durables près de chez eux. En effet, les 27 magasins Bio-Planet qui se trouvent aujourd'hui en dehors des centres urbains ne rencontrent pas directement la demande de ce groupe cible.

Avec ce supermarché, Bio-Planet cible tant les clients faisant leurs courses hebdomadaires que les consommateurs achetant fréquemment de plus petites quantités. L'assortiment du magasin se compose de plus de 6 000 références de produits bio et écologiques comme dans les autres succursales Bio-Planet en dehors de la ville. C'est environ 10 fois plus que l'assortiment bio des supermarchés classiques. Pour optimiser le confort des courses et la mobilité pour chaque type de consommateur, des places de parking sont prévues tant pour les voitures que pour les vélos et vélomoteurs.

« Les gens se rendent compte de plus en plus de l'importance d'un mode de vie équilibré. L'alimentation en est un élément important. Nous voulons inspirer et conseiller le client. Désormais, avec le Bio-Planet de Wilrijk et le nouveau supermarché au MAS, nous nous adressons mieux à notre public au nord et au sud de la ville », explique Jo Ghilain, business unit manager de Bio-Planet.

Un marché du frais en centre-ville

Le supermarché mise sur son assortiment bio frais du jour : fruits et légumes, pain, alimentation végétarienne, viande, fromage et charcuterie. Pour étoffer cet assortiment de produits frais et la grande diversité de produits bio et écologiques, Bio-Planet s'attèle à renouveler son offre en permanence. Les consommateurs sont ainsi invités à découvrir des goûts et produits inédits.

« Notre nouveau magasin au MAS est une nouvelle étape importante en vue d'asseoir notre présence dans les centres-villes. Nous cherchons en effet d'autres endroits susceptibles de convenir à ce type de formule. Trouver le bon emplacement, un bâtiment durable offrant suffisamment de superficie, est un défi. Nous entendons ouvrir 3 nouveaux magasins par an, tant en ville qu'en périphérie », conclut Jo Ghilain.

Le premier Bio-Planet en centre-ville ouvre ses portes le 4 mai et se situe à : Oude Leeuwenrui 34 à 2000 Anvers. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 à 19 h 30, et le vendredi jusqu'à 20 h.