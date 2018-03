Colruyt : Le Colruyt rénové de Tongeren ouvre ses portes le 28 mars et expose des découvertes archéologiques

Le mercredi 28 mars, le Colruyt de Tongeren rouvre ses portes après quelques mois de travaux de rénovation. Le magasin a été agrandi de moitié et transformé en magasin de la nouvelle génération. Lors des travaux, d'importantes découvertes archéologiques ont en outre eu lieu sur le site. « Cela rend ce magasin est encore plus spécial à nos yeux », explique le gérant Kris Croux.

Une maison, deux fours et une épée

Ce n'est pas la première fois que des trésors gallo-romains sont découverts à Tongeren. En 2006 déjà, lors de la construction du magasin, des archéologues avaient mis au jour des vestiges romains et médiévaux. Le gérant Kris Croux : « Et c'est de nouveau le cas ! Une épée romaine, des fosses-dépotoirs, une cave en pierre, des gobelets, des bols et des assiettes, de nombreux fragments et pièces de monnaie, des vestiges d'une maison en bois… Mais la découverte la plus importante reste les deux fours à poterie. Ils sont incroyablement bien conservés, et sont la preuve que les Romains faisaient de la poterie à Tongeren. » Comme de nombreux clients étaient désireux de voir ces découvertes, les plus belles pièces sont exposées dans le magasin. « Ces fouilles nous ont demandé beaucoup de temps et d'investissement mais nous sommes quand même très fiers du résultat des fouilles comme de notre nouveau magasin », explique le gérant.

Agrandi de moitié

Pendant les travaux, le Colruyt de Tongeren a été entièrement aménagé selon le modèle des magasins de la nouvelle génération. « Les clients peuvent ainsi y faire leurs courses de façon plus efficace et agréable », indique Krix Croux. « Le magasin a aussi été agrandi de moitié et couvre désormais une superficie de 1 600 m². Nous pouvons ainsi proposer un assortiment plus large dans presque tous les départements. »

Toute nouvelle boucherie

Pour leur viande de qualité, les clients se rendent maintenant dans une toute nouvelle boucherie, plus grande et en libre service. Filip Renaerts, chef boucher, précise : « Les bouchers découpent la viande fraîche sur place. Les clients les voient à l'œuvre dans un atelier ouvert, ce qui facilite le contact en cas de question ou de commande spéciale. De plus, cette présentation permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de notre assortiment de viandes, de charcuteries et de salades. »

Le magasin dispose d'un vaste parking extérieur et d'un parking souterrain. Pour accéder au magasin depuis le niveau 1, les clients peuvent emprunter le tapis roulant ou l'ascenseur.

Collect&Go fait les courses pour le client

Le Colruyt de Tongeren est à présent équipé d'un point d'enlèvement Collect&Go. Le gérant poursuit : « Collect&Go, c'est le service pratique de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste d'articles sur collectandgo.be ou via l'app, et nous préparons leurs achats dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix. »

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 28 mars, le gérant Kris Croux, le chef boucher Filip Renaerts, et leurs 34 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le Colruyt rénové de Tongeren. Le gérant : « La veille, le mardi 27 mars, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir le magasin rénové en primeur. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, qui aura lieu en la présence monsieur le bourgmestre Patrick Dewael, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »



Pour plus de renseignements, contactez :

- Christophe Deschepper (manager régional) au 02 345 2345

- Silja Decock (responsable presse de Colruyt Group) au 0473 92 45 10



Informations pratiques :

Colruyt Tongeren

Astridlaan 33

3700 Tongeren



Heures d'ouverture :

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h

Soirée portes ouvertes :

mardi 27 mars, de 17 h à 20 h