Colruyt : Le Spar Compact d'Érezée déménage dans un tout nouveau bâtiment

Ce vendredi 27 avril, le magasin Spar Compact d'Érezée près de Barvaux en Ardenne ouvre ses portes dans un tout nouveau bâtiment, situé à deux pas de l'ancien. L'intérieur du nouveau magasin a été aménagé dans le style de la nouvelle génération des supermarchés de proximité Spar de Retail Partners Colruyt Group. Yves Gribomont et Nathalie Piron, couple d'entrepreneurs indépendants, invitent tous les riverains et les touristes de la région à la réception d'ouverture qui aura lieu le jeudi 26 avril entre 18 et 21 h. Au programme, une visite du magasin, un drink et quelques mises en bouche.

Près de la caserne des pompiers

Le Spar Compact d'Érezée se situe au numéro 6A de la rue des Chasseurs Ardennais, dans une région touristique. Situé entre l'église et la caserne des pompiers - et non loin du tramway touristique de l'Aisne -, le magasin d'une superficie de 379 m² est facilement accessible. Les clients locaux et saisonniers disposent désormais d'un parking de 20 places. Nathalie Piron : « Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir nos clients dans leur nouveau magasin. Nous mettons tout en œuvre pour qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin et pour qu'ils soient heureux et satisfaits après avoir fait leurs courses chez nous ». Pour réaliser cet objectif, le couple d'entrepreneurs indépendants peut compter sur l'amabilité et la serviabilité des 3 membres de leur équipe, véritables points forts de ce commerce de proximité.

Produits locaux et de qualité

Yves Gribomont : « Nous jouons depuis longtemps la carte des produits locaux et de qualité. Ainsi, nous proposons notamment du chocolat du chocolatier Defroidmont, des fromages du terroir de la fromagerie des Tourelles, ainsi que des eaux et limonades artisanales de la Source du Val d'Aisne. » Mais grâce au partenariat avec Retail Partners Colruyt Group,les entrepreneurs indépendants proposent aussi un assortiment complet de produits frais du jour, à prix serrés. « Notrenouvelle implantation nous permet désormais de mettre mieux en valeur la fraîcheur des produits. Les clients bénéficient aussi automatiquement et immédiatement de tous les avantages grâce à l'app et la carte Xtra ». La carte client Xtra est en effet un plus dans ce nouveau magasin dont la façade arbore le logo Spar de Colruyt Group. À l'intérieur,des écrans numériques informent les clients sur les produits et leur donnent des idées de recettes et de repas.

Plus d'informations

Yves Gribomont et Nathalie Piron, entrepreneurs indépendants du Spar d'Érezée

Spar Compact d'Érezée

Rue des Chasseurs Ardennais 6A

6997 Érezée

Tél. : 086 47 72 82

Silja Decock, responsable presse

E-mail : press@colruytgroup.com

GSM : +32 (0)473 92 45 10