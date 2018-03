Colruyt : Ouverture d'un tout nouveau Colruyt à Épinois

Le mercredi 28 mars, un tout nouveau Colruyt ouvrira ses portes route de Charleroi, à Épinois. Situé à seulement 3 km du magasin Colruyt de Binche, actuellement fermé pour travaux de rénovation, cette nouvelle grande surface est facile d'accès et jouit d'une excellente visibilité. Sa superficie commerciale de 1 800 m² permet d'accueillir un grand nombre de clients et de proposer une offre diversifiée.

Un magasin de la nouvelle génération

Le gérant Emmanuel Martin explique : « Comme nous n'avons pas eu la possibilité d'agrandir notre filiale de Binche pour y construire un magasin capable d'accueillir une clientèle de plus en plus nombreuse, nous avons décidé d'implanter un tout nouveau Colruyt de l'autre côté de la ville. » Pour cette construction, le distributeur hallois a suivi le modèle des magasins Colruyt de la nouvelle génération. Le gérant poursuit : « Colruyt a conçu ce magasin dans un souci d'efficacité, souhaitant surtout le rendre agréable pour les clients. Pour cela, nous avons bien sûr privilégié la simplicité et les coûts les plus bas, ce que nos clients attendent par ailleurs aussi de Colruyt. »

Une toute nouvelle boucherie

Pour leur viande fraîche de qualité, les clients pourront se rendre à la boucherie en libre service. Cyril Lagrace, chef boucher, précise : « Cette présentation permet aux clients d'avoir une vue d'ensemble de notre assortiment de viandes, de charcuteries et de salades. De plus, ils voient nos bouchers à l'œuvre dans un atelier ouvert, ce qui facilite le contact en cas de question ou de commande spéciale. »

Collect&Go fait les courses pour les clients

Le nouveau Colruyt d'Épinois est équipé d'un point d'enlèvement Collect&Go. Emmanuel Martin : « Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste d'articles sur collectandgo.be ou via l'app, et nous préparons leurs achats dans le point d'enlèvement, pour le jour et l'heure de leur choix. Pratique ! »

Soirée spéciale portes ouvertes

À partir du mercredi 28 mars, le gérant Emmanuel Martin, le chef boucher Cyril Lagrace, et leurs 42 collaborateurs seront prêts à accueillir les clients dans le tout nouveau Colruyt d'Épinois. Le gérant : « La veille, le mardi 27 mars, entre 17 h et 20 h, chacun pourra venir découvrir le nouveau magasin en primeur. Lors de cette soirée spéciale portes ouvertes, nous servirons des boissons et des mises en bouche. Bienvenue à tous ! »