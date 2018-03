Colruyt : facilite les courses de ses clients musulmans

De nouveaux produits pour les clients musulmans dans 40 magasins, et l'app MyColruyt actualisée

Durant l'année 2018, Colruyt va introduire une quarantaine de nouveaux produits en rayon, spécifiquement destinés à répondre aux besoins de la communauté musulmane en Belgique. Ces produits seront disponibles dans une quarantaine de magasins situés principalement dans les zones urbaines. Il s'agit entre autres de couscous, boulgour, fromages, épices, thé, boissons fraîches, et fruits et légumes. « Mais proposer de la viande halal ou d'autres produits provenant d'animaux abattus sans étourdissement ne correspond pas à notre vision du bien-être animal ; ces produits ne figureront donc pas dans notre assortiment », explique Guy Elewaut, directeur marketing Colruyt Meilleurs Prix.

Des modes de vie divers

Colruyt accueille de plus en plus de clients aux modes de vie divers : des clients végétariens, véganes, musulmans, présentant une intolérance au lactose ou au gluten... « Nous remarquons en outre que notre offre actuelle ne rencontre pas de manière optimale les besoins de la communauté musulmane, une communauté qui se développe », raconte Guy Elewaut. « Il s'agit souvent de familles avec enfants qui font leurs courses en étant attentives aux prix, ce qui correspond parfaitement au groupe cible de Colruyt. Nous voulons servir chaque client le mieux possible, et rendre les courses efficaces pour tout un chacun, au meilleur prix. C'est entre autres en adaptant notre assortiment que nous répondrons encore mieux aux besoins de nos clients musulmans. » Comme pour l'offre de produits végétariens ou sans gluten, ces nouveaux produits ne seront pas présentés dans un rayon spécifique, mais un peu partout dans le magasin, à proximité de produits similaires.

Les produits halal chez Colruyt

Les clients musulmans recherchent spécifiquement des produits halal, et ils perdent souvent du temps à contrôler les listes des ingrédients. « Il n'existe pas de définition univoque et universelle du terme 'halal' », poursuit Guy Elewaut. « Nos clients musulmans nous ont expliqué qu'ils recherchent principalement des produits végétariens et sans alcool, car ces produits sont 100 % halal. Quand un produit ne contient ni viande, ni alcool, nos clients ne doivent même pas se poser la question. Pensez à des bonbons avec ou sans gélatine, et à des sauces avec ou sans alcool. C'est ainsi qu'est née la définition que Colruyt donne au terme 'halal' : végétarien et sans alcool. » Cette définition peut être appliquée très largement, car elle reprend également des éléments pertinents pour d'autres clients, comme les végétariens ou les femmes enceintes.

Une préférence « halal » va aussi être intégrée dans l'app MyColruyt, au sein des « préférences/modes de vie », à côté des préférences « végétarien », « végane » et « sans alcool ». Cette préférence « halal » associe les préférences « végétarien » et « sans alcool ». Un pouce vert est affiché à côté des produits qui y répondent. Les clients musulmans voient ainsi facilement et rapidement si le produit sélectionné répond à leurs préférences.

Une image correcte de la société

Colruyt accorde beaucoup d'importance à la multiculturalité et veut offrir une image représentative de la société dans toutes ses communications, des spots télé aux dépliants publicitaires. Le distributeur applique le principe de l'inclusivité et part donc des similitudes, et non des différences. L'équipe culinaire Colruyt, qui compose et teste des recettes depuis 30 ans déjà, publie ainsi régulièrement aussi des recettes ethniques dans ses dépliants et livres de cuisine. Elles inspirent non seulement les clients musulmans, mais aussi de plus en plus de clients intéressés par la cuisine du monde. L'équipe culinaire collabore à cette fin avec des freelancers d'origine turque ou marocaine.

Plus d'infos

Silja Decock, responsable presse de Colruyt Group

Tél. : +32 (0)473 92 45 10

E-mail : press@colruytgroup.com