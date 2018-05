Colruyt : investit chaque année 2,5 millions d'euros dans les tests continus de toutes ses marques maison

Colruyt Group investit énormément dans la qualité de ses marques, en s'alignant sur la volonté des consommateurs à faire des choix toujours plus durables et plus pertinents. Chaque année, l'entreprise de grande distribution investit environ 2,5 millions d'euros dans des tests d'utilisation et de dégustation, qui ont lieu dans ses magasins, ses deux laboratoires de test et au domicile des consommateurs, selon une nouvelle méthode scientifique certifiée. Les 3500 produits des marques propres aux enseignes de Colruyt Group sont testés continuellement, pour que l'ensemble de l'assortiment Boni Selection, Everyday et Spar fasse l'objet d'une évaluation par des consommateurs au moins tous les 2 ans. Par cette forme unique de co-création, Colruyt Group investit considérablement dans la transparence et l'implication des clients. Par leurs avis, 50 000 d'entre eux ont ainsi déjà influé la qualité, la saveur et la facilité d'emploi des produits des marques internes du groupe.

Colruyt Group a une longue tradition dans les tests de produits, les premiers remontant aux années 70. Récemment, le groupe a développé une méthode de test scientifique, certifiée par l'institut indépendant Quality Control. Elle a entre-temps été éprouvée sur près de la moitié des produits des marques maison (1300). 90 % d'entre eux ont passé avec brio ces tests gustatifs et d'utilisation sévères ; avant de rejoindre les rayons des points de vente du Colruyt Group, les autres doivent être adaptés, en concertation avec les fournisseurs. C'est déjà le cas d'une soixantaine de produits améliorés.

'Les tests de dégustation et d'emploi sont une priorité pour Colruyt Group, au même titre que la volonté de rendre nos marques plus respectueuses de la santé, de l'environnement, du bien-être animal et de la société. Nous examinons depuis 2014 la composition nutritionnelle des denrées alimentaires de nos marques pour les améliorer là où c'est nécessaire. Dans une optique de santé publique, nous avons retiré l'an dernier, sur des produits de nos marques, 132 tonnes de sucre, 106 tonnes de lipides et 140 tonnes de sel et ajouté 6 tonnes de fibres. Mais cela a aussi un impact sur le goût. Comme chaque produit doit rester attrayant, tant d'un point de vue gustatif que de sa facilité d'emploi, nous les soumettons continuellement à des tests, qui tiennent également compte de l'évolution permanente des goûts des consommateurs', explique Stefan Goethaert, directeur de Colruyt Group Fine Food, responsable des unités de production et de qualité du groupe.

Tests représentatifs et à grande échelle

Des 3500 produits des marques Boni Selection, Everyday et Spar, 1300 ont déjà été testés par 50 000 consommateurs, dont 4500 à domicile, 1350 dans les laboratoires de test de Colruyt Group et 44.150 par des tests organisés dans ou auprès les points de vente du groupe. Chaque année, 25 collaborateurs activement soutenus par 10 commerciaux prestent environ 45 000 heures de travail pour faire tester les assortiments Boni Selection, Everyday et Spar par des clients.

'Concrètement, les goûteurs exécutent un test à l'aveugle des produits de nos marques et de produits concurrents comparables. Chacun doit être testé par au moins 60 personnes, pour que nos tests soient représentatifs de la population belge. Mais pour une comparaison correcte, nous sollicitons également des testeurs qui connaissent bien ce genre de produits parce qu'ils en consomment régulièrement', explique Stefan Goethaert.

Pour améliorer encore la représentativité de ses tests, Colruyt Group ne demande pas l'avis d'experts ni d'ambassadeurs de produits, mais celui de clients ordinaires. Cette forme de co-création, à laquelle ont déjà participé 50 000 consommateurs de Belgique, renforce la transparence et l'implication auxquelles aspirent tant les clients. D'ailleurs, Colruyt Group compte atteindre le cap des 100 000 consommateurs ayant participé à ces tests d'ici la fin de l'année prochaine.