COMCAST chercherait à doubler DISNEY pour racheter 21ST CENTURY FOX

Non content de jouer les trouble-fêtes dans le dossier Fox/Sky avec son offre de rachat du groupe de médias britannique, Comcast chercherait à doubler Disney pour acquérir les actifs que ce dernier s'apprête à racheter auprès de 21st Century Fox. Selon Reuters, le groupe de médias américain chercherait à réunir 60 milliards de dollars auprès de ses banques pour lancer une offre 100% en cash contre Disney et son offre en actions valorisant Fox 52,4 milliards de dollars.L'agence précise que Comcast ne se lancera que si les autorités américaines approuvent l'autre rapprochement géant en cours dans le secteur, celui entre AT&T et Time Warner.L'information est jugée suffisamment pertinente pour faire réagir UBS et Jefferies. Le premier s'interroge sur un point : une éventuelle offre en cash de Comcast serait-elle attractive pour la famille Murdpch, qui contrôle 21st Century Fox ? D'après l'analyste, la famille préférerait une offre en titres.Pour sa part, Jefferies souligne deux éléments : Walt Disney ne se laissera sans doute pas souffler la Fox sans réagir et une offre à 60 milliards de la part de Comcast relancerait les débats sur la solidité de son bilan avec un endettement au plus haut.