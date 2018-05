Rachat de Sky: le gouvernement britannique laisse la voie libre à Comcast

Londres (awp/afp) - Le câblo-opérateur américain Comcast a engrangé une victoire dans sa bataille pour remporter Sky face à son concurrent Fox, le gouvernement britannique indiquant lundi qu'il ne comptait pas soumettre son offre aux autorités de la concurrence.

Le ministre de la Culture, Matt Hancock, a déclaré qu'il a "examiné les éléments pertinents disponibles" et qu'il "ne pense pas" référer du cas aux autorités de la concurrence "estimant que la fusion proposée ne soulève pas d'inquiétudes au sujet de l'intérêt général qui mériteraient une intervention".

Les parties concernées peuvent adresser leurs observations écrites au ministre jusqu'au 24 mai, avant que celui-ci ne prenne une décision finale sur l'opportunité ou non d'intervenir.

Comcast avait déjà marqué des points face à Fox fin février, en évoquant une offre supérieure de 16% à celle de 21st Century Fox pour Sky et de 13% à la cotation de l'action Sky le 26 février, veille de la première annonce de sa marque d'intérêt.

Fin avril, Comcast a formalisé cette offre, à hauteur de 12,50 livres par action en numéraire, mettant sur la table 22 milliards de livres, soit l'équivalent de 25 milliards d'euros.

Déjà propriétaire de 39% de Sky, Fox avait proposé pour sa part 10,75 livres par action pour acquérir les 61% du capital qu'il ne possède pas encore.

L'offre du groupe de médias américains 21st Century Fox, propriété de la famille du magnat Rupert Murdoch, était au départ soutenue par la direction de Sky, dont le conseil d'administration est présidé par James Murdoch, fils de Rupert Murdoch. Au vu de l'offre de Comcast, Sky a toutefois retiré son soutien à la proposition de Fox, a annoncé un comité indépendant formé, au sein de la direction de Sky, de responsables du groupe non membres de la galaxie Murdoch.

Sur le plan des autorités de régulation, l'offre de Fox a reçu en revanche le feu vert de tous les pays concernés, à l'exception du Royaume-Uni où une enquête approfondie a été ouverte. Les autorités britanniques craignent une main mise des Murdoch sur le secteur de l'information au Royaume-Uni, où cette famille possède déjà, via son entité News Corp, deux quotidiens à grand tirage, The Times et The Sun.

afp/rp