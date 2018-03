Comet augmente son dividende et avance ses objectifs à moyen terme

Zurich (awp) - Les actionnaires de Comet vont bénéficier d'un relèvement de dividende au titre de l'exercice 2017. Le conseil d'administration propose 1,50 CHF par action contre 1,20 CHF au titre de 2016. La croissance devrait se poursuivre en 2018 et les objectifs moyen terme visés pour 2020 seront atteints en 2019 déjà.

Le fabricant de modules à rayons X et de condensateurs à vide fribourgeois avait déjà publié ses chiffres clés mi-février et les a confirmés jeudi. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 32% à 348,4 mio CHF. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 40% à 50,9 mio avec une marge afférence de 14,5%, en hausse de 0,2 point. Le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 30% à 35,5 mio.

Pour la cinquième année de suite, la division Plasma Control Technologies (PCT) a inscrit des records. Son chiffre d'affaires a augmenté de 53% à 210,5 mio CHF. Pour X-Ray Systems (IXS), les ventes ont progressé de 13% à 137,3 mio. La division Industrial X-Ray Modules (IXM) a augmenté ses ventes de 13% à 78,8 mio.

Le segment ebeam Technologies (EBT), en cours de développement, a enregistré une hausse de chiffre d'affaires de 75% à 29,5 mio CHF. Des frais élevés ont entraîné un Ebitda négatif de 16,5 mio CHF après -9,1 mio.

Cette année, Comet vise à nouveau une forte croissance. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 460 et 490 mio CHF. Le rendement du capital investi (ROCE) est attendu entre 17% et 20% et la marge Ebitda entre 14% et 16%. Le groupe est convaincu que les objectifs de croissance à moyen terme, qui devaient être atteints en 2020, le seront en 2019 déjà, à savoir un chiffre d'affaires de 500 mio CHF et une marge EBITDA de 16% à 18%.

