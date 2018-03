Comfortdelgro : Grab discute du rachat des actifs d'Uber en Asie du Sud-Est

Si l'opération était menée à son terme, il s'agirait du deuxième retrait en Asie du géant américain des services de véhicules avec chauffeur après celui opéré en Chine.

Grab occupe une position dominante sur plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est où vivent quelque 640 millions de personnes, tandis qu'Uber, également très présent dans la région, a annoncé en décembre un partenariat avec le principal opérateur de taxis de Singapour, ComfortDelgro.

"Grab est beaucoup plus important en Asie du Sud-Est et il comprend mieux le marché local", a déclaré Xiaofeng Wang, analyste chez Forrester.

Uber a obtenu en janvier un financement de plusieurs milliards de dollars auprès du conglomérat japonais SoftBank Group, également actionnaire de Grab, ce qui laissait présager d'un éventuel rapprochement avec le groupe asiatique.

"Uber doit être plus concentré sur ces marchés où il se porte plutôt bien et dispose de plus d'avantages, comme l'Europe et les Etats-Unis", a ajouté Xiaofeng Wang.

Un accord entre Grab et Uber serait similaire à celui conclu en Chine en 2016, lorsque le chinois Didi Chuxing avait racheté les actifs d'Uber dans le pays en échange d'une participation dans son concurrent, a indiqué la source.

Dans le cadre de l'accord sur l'Asie du Sud-Est, Uber prendra une participation dans Grab, a ajouté la source, sans plus de précisions.

Grab, valorisé à environ six milliards de dollars (4,85 milliards d'euros), compte parmi ses investisseurs le fonds souverain China Investment Corp, la société de capital-risque GGV Capital et Vertex Ventures. Le groupe s'est abstenu de tout commentaire et Uber n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters.

(Anshuman Daga et Aradhana Aravindan; Claude Chendjou pour le service français, édité par par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SOFTBANK GROUP CORP -0.95% 8384 -9.07%