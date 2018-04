Commerzbank Schweiz: croissance en 2017, bon début en 2018

Zurich (awp) - Axée exclusivement sur la clientèle d'entreprises, Commerzbank Schweiz, filiale de la banque allemande du même nom, a enregistré une croissance en 2017 et a bien débuté l'exercice 2018. L'institut a gagné 230 nouveaux clients et s'occupe désormais de près de 1800 clients entreprises suisses. "Nous avons dépassé notre objectif de croissance et sommes sur une très bonne voie", a déclaré Mark Steinkat, CEO de Commerzbank Schweiz, lors d'un point de presse mercredi à Zurich.

La banque a encore gagné des parts de marché l'an dernier, a précisé son patron. Elle vise une clientèle d'entreprises suisses à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de francs suisses et indique détenir près de 25% de parts du marché.

Les affaires de financement d'exportations ont encore été développées l'an dernier et l'institut se place désormais parmi les trois plus gros établissements en Suisse dans ce domaine, selon M. Steinkat.

Le volume des crédits à la clientèle a augmenté de 15% à 8,8 milliards de francs suisses et la banque a décroché 15 nouveaux mandats pour des affaires sur les marchés des capitaux.

"Nous sommes plus que satisfaits de l'exercice 2017", a dit le CEO. Le 1er trimestre 2018 a convenablement évolué et c'est de bon augure pour la profitabilité sur l'année. La banque devrait encore gagner des parts de marché, sans que son patron ne chiffre d'objectif précis.

Commerzbank Schweiz compte environ 100 collaborateurs.

