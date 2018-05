Compagnie Financiere Richemont : La Fondation Cartier expose à Shangaï

La Power Station Art of Shangaï (PSA), le plus important musée public d’art contemporain présente une trentaine d’artistes du 30 avril au 23 juillet 2018.

L’immeuble de la Fondation, boulevard Raspail à Paris, a été créé en 1994 par Jean Nouvel. Apparemment modeste avec son enveloppe transparente, il est à l’image de la fondation qui fonctionne avant tout par compagnonnage mais dont la réussite est telle depuis 1984, date de sa création par Alain Dominique Perrin qu’elle s’est fondue dans le paysage des grandes institutions parisiennes et que l’on oublie presque la marque qui la soutient tant son indépendance est durable.

Confirmation de cette notoriété, la fondation est donc invitée en Chine par le plus important musée public d’art contemporain de Chine (PSA) pour une grande rétrospective de son travail à travers une trentaine d’artiste qui l’on marquée.

Hervé CHANDES le Directeur Général de la Fondation se veut être un véritable « rédacteur en chef ouvert mais intraitable », selon le photographe Raymond Depardon.

Les sélections qu’il effectue sont étonnantes : art, design, son, science, c’est un lieu de production unique où l’on peut presque tout y faire.

Fidèle aux valeurs de Cartier, cette démarche pluridisciplinaire a pour objectif de « découvrir les personnalités les plus remarquables dans tous les domaines et de leur permettre de s’exprimer » confirme Hervé Chandès lors de son interview aux Echos.

L’urbaniste Paul Virilio, le mathématicien Cédric Villani ou les océanographes de la fondation TARA sont des exemples de l’immense diversité des choix faits par la Fondation.

Il n’est pas nécessaire d’être très connu pour être sélectionné par la Fondation.

L’artiste chinois FEI DAWEI rencontré par le Directeur Général en 1986 est devenu commissaire d’exposition et découvreur de talents pour la France. C’est lui qui a fait la promotion de la fondation pour son pays et l’a baptisée « A BEAUTIFUL ELSEWHERE », qui se traduit par « un dépaysement soudain ».

Le budget de la fondation de millions d’euros est assuré à 80% par le mécénat de CARTIER.