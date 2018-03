Compagnie Financiere Richemont : Richemont négocie la vente de Lancel à l'italien Piquadro

Piquadro a dit s'attendre à finaliser cette acquisition au cours du premier semestre 2018 si ces négociations aboutissent. Richemont, surtout connu pour ses bijoux Cartier et ses montres IWC, a refusé de commenter cette annonce.

Le rachat de Lancel, engagé depuis plusieurs années dans une restructuration, permettrait au groupe italien de franchir une étape supplémentaire dans sa stratégie d'expansion engagée fin 2016 avec le rachat de la marque toscane The Bridge.

Sa division "Autres", qui comprend également les stylos Montblanc, la marque de vêtements Alfred Dunhill et les sacs Chloé, représente environ 17% du chiffre d'affaires du groupe et est à la peine depuis des années, Dunhill et Lancel ayant tout juste retrouvé la croissance de leurs ventes.

Jon Cox, l'analyste chez Kepler Cheuvreux, estime que l'activité pourrait arriver à l'équilibre aujourd'hui après les dernières tentatives de redressement, mais n'imagine pas un prix de vente pour la marque supérieur au chiffre d'affaires annuel.

Les analystes financiers estiment entre 130 et 150 millions d'euros le chiffre d'affaires annuel de Lancel.

Piquadro, basé à Bologne, compte 99 boutiques et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 76 millions d'euros.

L'action Piquadro prend 4,29% en Bourse de Milan, à 1,83 euros vers 14h30 GMT, alors que l'action Richemont est quasi-stable à Zurich, à 84,78 francs suisses.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PIQUADRO S.P.A. 0.00% 1.75 -3.10%