Les résultats annuels de Richemont impactés par les rachats de stocks

Genève (awp) - Les rachats de stocks de montres auprès de détaillants ont pesé sur la rentabilité annuelle de Richemont. Malgré des résultats en hausse, dopés par l'Asie et la joaillerie, le titre du propriétaire de Cartier était chahuté vendredi à la Bourse suisse, les chiffres publiés étant nettement inférieurs aux attentes du marché.

Richemont a indiqué avoir bien démarré l'année et être bien positionné pour affronter les défis à venir, sans donner de détail chiffré. Concernant les rachats de stocks réalisés auprès des détaillants, surtout en Europe et en Asie, le directeur financier Burkhart Grund a déclaré que les inventaires avaient maintenant atteint un niveau "sain".

"Cela nous aidera à croître dans le futur", a-t-il ajouté lors d'une téléconférence.

L'exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, a aussi été marqué par les dépréciations d'actifs sur la marque de maroquinerie Lancel et les produits de luxe d'inspiration chinoise Shanghai Tang, auxquels se sont ajoutés les remaniements de ses participations dans la distribution.

Durant l'année sous revue, le bénéfice net a grappillé 1% à 1,22 milliard d'euros (1,44 milliard de francs suisses). Le bénéfice opérationnel (Ebit) a pris 5% à 1,84 milliard et la marge afférente a grappillé 0,2 point à 16,8%. Sans tenir compte des effets uniques, l'Ebit aurait bondi de 10%, selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 10,98 milliards d'euros, une avancée de 3% et de 8% en monnaies locales. La croissance a ralenti sur le dernier trimestre, car sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé Richemont avait engrangé une avancée de 10% de ses ventes en monnaies locales.

Le conseil d'administration du groupe de luxe proposera d'augmenter le dividende de dix centimes à 1,90 franc. A l'avenir, l'entreprise compte aussi relever son dividende de manière durable, a précisé le directeur financier.

A l'exception du dividende qui est conforme aux attentes des analystes interrogés par AWP, les autres résultats sont inférieurs au consensus.

L'Asie-Pacifique en grande forme

Au niveau des régions, les performances de l'Asie-Pacifique (+17% hors effet des devises) et des Amériques (+8%) ont compensé le recul des ventes observées en Europe (-2%). Le Vieux continent, comptant pour 27% des recettes, a notamment souffert de l'appréciation de l'euro mais aussi des rachats de stocks, a expliqué Richemont.

L'Asie (sans le Japon) représente, avec des ventes de 4,35 milliards d'euros, le plus important marché de Richemont. La bonne performance de Hong Kong, de la Corée du Sud et de Macao est notamment imputable à la hausse de touristes chinois. Le continent asiatique a aussi profité de taux de changes favorables, a précisé le directeur financier lors de la téléconférence.

Au niveau des divisions, les ventes de la joaillerie comprenant les maisons Cartier et Van Cleef, le secteur le plus important du groupe, ont pris 9% à 6,4 milliards. En revanche, les recettes de l'horlogerie, constituées notamment de Jaeger-Le-Coultre, Piaget, IWC et Vacheron Constantin, ont perdu 6% à 2,7 milliards.

Le chiffre d'affaires réalisés via des détaillants a diminué de 1% tandis qu'il s'est envolé de 12% dans les boutiques du groupe.

Le propriétaire de Cartier a aussi annoncé la nomination d'Eric Vallat en tant que directeur des marques Mode et Accessoires du groupe et membre de la direction à partir du 1er juin. Ce nouveau poste sera sous la supervision du directeur des opérations Jérôme Lambert.

L'action chahutée

Les investisseurs ne semblaient pas apprécier ces nouvelles. A 14h30, le titre Richemont reculait fortement de 5,1% à 94,02 francs suisses dans un SMI en baisse de 0,25%.

Vontobel a relevé que l'ensemble des résultats était tombé en-dessous des attentes du marché. L'analyste René Weber pointe surtout du doigt le bénéfice opérationnel (Ebit), qui a été impacté par des effets uniques. "Les rachats de stocks de marques horlogères sont plus importants qu'anticipé mais cela offre une bonne base pour 2018/2019", écrit l'analyste dans un commentaire.

La banque privée zurichoise estime aussi que des mesures doivent être prises pour améliorer la performance de la division regroupant la mode et les accessoires (Yoox Net-a-Porter, Montblanc et Lancel).

