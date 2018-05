Richemont lance une nouvelle marque horlogère dans l'entrée de gamme

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Richemont a lancé mardi la nouvelle marque horlogère Baume, se voulant "respectueuse" de l'environnement. La dernière venue dans le portefeuille du groupe de luxe genevois, visant une clientèle plus jeune, est vendue presque entièrement en ligne et se positionne en-dessous des autres marques au niveau des prix, rapporte mercredi le quotidien L'Agefi.

Cette nouvelle maison est dirigée par Marie Chassot, qui travaillait auparavant pour Baume & Mercier, une autre marque de Richemont à laquelle le dernier né est lié tout en ayant une autre approche de l'horlogerie.

Les garde-temps lancés seront vendus entre 500 et 1000 francs suisses et n'auront pas la mention "swiss made". Selon l'article, la marque Baume n'utilise aucun matériau précieux ni d'origine animale et les bracelets sont fabriqués en textiles naturels, revalorisés ou recyclés.

Deux collections classiques ont été présentées lors du lancement.

lk/ol