Richemont : Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'Achat'

18/05/2018 | 11:53

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Richemont et confirme sa valeur intrinsèque ('fair value') à 99 francs suisses, dans une note publiée ce vendredi matin, malgré des résultats 'en-dessous des attentes'.



Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans l'industrie du luxe s'inscrit, au titre du dernier trimestre, à 10 979 millions d'euros, en hausse de 3% à taux de change réels et de 8 % à taux de change constants. Hors impact des rachats exceptionnels de stocks, les ventes ont progressé de 7 % à taux de change constants.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.