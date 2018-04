Richemont : Bryan Garnier rehausse sa cible

24/04/2018 | 15:21

Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont et rehausse sa valeur intrinsèque ('fair value') de 96 à 99 francs suisses, dans une note consacrée aux grandes valeurs européennes du secteur du luxe.



'Il semble que l'industrie du luxe est en meilleure forme que ce que nous pensions initialement, principalement grâce à la Chine et à la clientèle chinoise', indique le broker, rehaussant de 4% en moyenne ses estimations de résultats 2018-2020.



En dépit d'une base de comparaison difficile, Bryan Garnier ne s'attend plus à un ralentissement en 2018 par rapport à 2017, et anticipe une croissance organique moyenne des ventes dans le secteur de 8% cette année, à comparer à 6,5% en hypothèse précédente.



