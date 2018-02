Compagnie Industrielle et Financiere d Entreprises : Communiqué sur Avertissement sur Résultats 2017 (27 février 2018)

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

COMMUNIQUE SUR AVERTISSEMENT SUR RESULTATS 2017

Nanterre, le 27 février 2018,

Les comptes sociaux annuels 2017 de nos filiales sont actuellement en cours d'audit.

Les comptes consolidés du Groupe seront arrêtés lors du Conseil d'administration convoqué pour le 17 avril 2018.

A partir des éléments connus à date, notre volume d'activité devrait s'établir en légère progression par rapportà 2017, mais nos résultats opérationnels et résultats nets sortiront en dégradation sensible par rapport au 1er semestre 2017 et en très fort repli par rapport à 2016.

En effet, par suite de pertes liées principalement à deux chantiers de bâtiment réalisés conjointement par SOVEBAT et ETPO en région parisienne et suite à des difficultés rencontrées aux Antilles, alors que la filialecanadienne n'est encore qu'en démarrage, le Groupe va devoir annoncer un résultat fortement déficitaire en2017, et ce pour la première fois depuis vingt-cinq ans.

Ces pertes sur l'activité bâtiment ont entrainé, le 16 février dernier, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de six mois, de la filiale SOVEBAT, et nécessiteront de procéder à la recapitalisation d'ETPO.

Malgré la sous-performance de cette année, nos fondamentaux en capitaux propres, trésorerie nette et endettement restent solides, et le carnet de commandes à fin décembre 2017 était en hausse de plus de 20%,pour atteindre 151 M€ (à périmètre équivalent).

A propos du Groupe

Les cœurs de métier du Groupe sontla construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins- Ouvrages d'art et génie civil-Bâtiment et Travaux spéciaux) et l'immobilier (Promotion immobilière -Montage immobilier). Avec plus de 630 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine etdans les départements d'outre-mer.

