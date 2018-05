COMPASS : Bernstein améliore son opinion, à Surperformance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a relevé de Performance de marché à Surperformance son opinion sur Compass, assortie d'un objectif de cours de 1 750 pence par action (contre 1 650 pence jusque-là). L'analyste estime qu'il est temps de revenir sur une valeur qui a sousperformé son indice de référence l'année dernière mais est désormais sortie d'une période peu porteuse. Compass n'a non seulement pas versé de dividende exceptionnel mais a en plus subi un changement de direction et enregistré un affaissement de sa marge sur le premier semestre de son exercice 2018 décalé.Mais Bernstein estime que le groupe va renouer avec ses performances antérieures et cible une croissance annuelle de son bénéfice par action de 10,5% d'ici 2022 et une revalorisation de l'action. Pour l'analyste, cette dernière mérite une prime de 35%.