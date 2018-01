La valeur du jour en Europe- COMPASS: décès du directeur général, titre en berne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compass a annoncé le décès de son directeur général Richard Cousins et de quatre membres de sa famille, dans un accident d’avion, en Australie, le 31 décembre dernier. Richard Cousins, âgé de 58 ans, devait quitter ses fonctions le 31 mars 2018. Son successeur, Dominic Blakemor, a pris ses fonctions immédiatement, au lieu du 1er avril, comme il en était convenu. Vers 15h40, le titre du groupe de restauration collective reculait de 1,3% à 1 579 pence.Richard Cousins était très apprécié de la communauté financière. La Havard Business Review l'avait désigné Richard Cousins comme l'un des 100 patrons les plus performants du monde.Durant ses 11 années à la direction générale, Compass est devenu le le leader mondial de la restauration collective et l'une des valeurs phares de l'indice FTSE 100. Le cours a bondi de 120 % au cours des cinq dernières années.