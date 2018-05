Le pétrole termine en hausse à New York, passe $70 le baril

NEW YORK, 7 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, à des plus hauts depuis novembre 2014, soutenus par l'imminence de la décision de Donald Trump sur le nucléaire iranien et de nouvelles inquiétudes sur la production vénézuélienne.

Donald Trump a donné aux signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien jusqu'au 12 mai pour "réparer les affreuses erreurs", selon lui, de ce texte, faute de quoi il pourrait rétablir les sanctions économiques américaines contre Téhéran.

Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,01 dollar, soit 1,45%, à 70,73 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 1,30 dollar (1,74%) à 76,17 dollars.

La compagnie américaine ConocoPhilips procède à la saisie d'actifs de la compagnie publique vénézuélienne PDVSA dans les Caraïbes pour obtenir le paiement de deux milliards de dollars qui lui ont été attribués dans le cadre d'une procédure arbitrale, ont dit trois sources au fait du dossier à Reuters.

Cette initiative risque de plomber un peu plus la production et les exportations de PDVSA déjà réduite de moitié à 1,5 million de barils par jour par rapport au début des années 2000 en raison d'un manque chronique d'investissement.

"Si ConocoPhilips obtient gain de cause, cela limitera les revenus de PDVSA et accroitra encore ses difficultés pour régler ses factures et produire son pétrole", a commenté Gene McGillian, responsable de la recherche chez Tradition.