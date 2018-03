Constellation Brands : vers une croissance 'impressionnante'

29/03/2018 | 16:25

Constellation Brands a promis jeudi une croissance 'impressionnante' de son chiffre d'affaires de son résultat pour l'année en cours, après avoir généré un flux de trésorerie opérationnelle record sur l'exercice écoulé.



Sur le quatrième trimestre de l'exercice 2017/2018, achevé le 28 février dernier, le groupe de vins et spiritueux dit avoir généré un bénéfice net de 516 millions de dollars, en baisse de 27% sur un an.



Le chiffre d'affaires net a néanmoins augmenté de 8% à 1,77 milliard de dollars, porté par un bon rythme d'écoulement des stocks, notamment pour les marques de bières Modelo et Corona.



Sur son nouvel exercice 2018/2019, l'activité de brasserie devrait connaître une croissance de l'ordre de 9% à 11% du chiffre d'affaires net et de son bénéfice d'exploitation.



Constellation table par ailleurs sur une hausse de 2% à 4% de ces chiffres pour la branche vins et spiritueux.



Le titre Constellation gagnait 2% à 224,9 dollars jeudi matin à la Bourse de New York.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.