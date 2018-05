Continental : surnage après ses résultats de 1er trimestre

08/05/2018 | 12:17

Continental grappille 0,2% à Francfort, malgré la publication par l'équipementier d'un profit opérationnel ajusté en baisse de 9% à 1,1 milliard d'euros sur les trois premiers mois de 2018, à cause d'effets de changes et de valorisation de stocks négatifs.



Les changes ont aussi pesé au niveau du chiffre d'affaires, qui est resté atone à 11 milliards d'euros. En organique, il a augmenté de 4,3% avec des hausses 'considérablement plus fortes que leurs marchés' pour les deux divisions pneumatique et automobile.



Pour l'ensemble de l'exercice 2018, Continental confirme viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 47 milliards d'euros hors effets de changes, et estime que sa marge opérationnelle ajustée devrait dépasser les 10%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.