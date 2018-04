Continental : vers une coentreprise avec Osram Licht

03/04/2018 | 16:06

Les groupes allemands Osram Licht et Continental ont annoncé la conclusion d'un accord visant à créer une coentreprise d'environ 1500 employés et spécialisée dans les solutions d'éclairage pour l'automobile.



L'entreprise combinera les actifs des deux groupes en éclairage, électronique et contrôle de la lumière, avec un objectif de chiffre d'affaires 'vers le milieu de la plage de plusieurs centaines de millions d'euros'.



Cette société, qui sera détenue à parts égales par les deux partenaires, doit démarrer au cours du second semestre de cette année. Sa mise en place nécessitera l'obtention du feu vert de l'autorité de la concurrence.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.