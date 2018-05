Continental : Invest Securities reste vendeur

09/05/2018 | 11:21

Invest Securities confirme son conseil de vente sur l'action Continental, l'équipementier automobile allemand qui a publié hier des comptes trimestriels 'en manque de 'momentum''. L'objectif de cours est écrêté de 209 à 202 euros, augurant d'un potentiel de baisse de plus d 10%.



'Cette publication est logiquement en ligne avec les attentes car postérieure au 'profit warning' de mi-avril et à la baisse de la 'guidance' sur la marge d'EBITA 2018', rappelle une note, le groupe mettant en cause sa branche Rubber (pneumatiques).



'Les annonces M&A sont attendues en juillet, sans que l'on puisse dire quel schéma sera présenté. Dernièrement la recomposition des activités 'Powertrain' semblait tenir la corde. Hors cet aspect spéculatif, le 'momentum' du 1er trimestre 2018 et nos valorisations sans potentiel nous conduisent à maintenir notre opinion de 'vente'', commentent les spécialistes.





