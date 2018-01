Continental : confirme réfléchir à une 'réorganisation'

10/01/2018 | 09:49

Parallèlement à ses comptes 2017 provisoires, Continental a confirmé hier les informations de Bloomberg : l'équipementier automobile allemand réfléchit, à l'aide de conseil extérieurs, 'à un éventuel changement de son organisation' destiné à rendre le groupe 'plus flexible dans un environnement en mutation rapide'. Le processus n'en est qu'à ses premiers stades.



En hausse d'environ 20% en 2017, l'action Continental a déjà gagné 10% depuis le début de l'année 2018 à la Bourse de Francfort, soit environ trois fois la performance de l'indice DAX 30.



De quoi s'agit-il donc ? Si Continental n'y fait pas référence dans son bref communiqué, Bloomberg croyait savoir que le groupe envisage de créer une société holding détenant ses différentes divisions. Puis il envisagerait de 'vendre des actions des branches les plus rentables, comme celle dédiée aux pneumatiques, ou de combiner certaines d'entre elles avec des concurrents', rapporte l'agence de presse. La famille Schaeffler, qui détient environ 45% de Continental, devra bien sûr avaliser l'opération.



'Est-il encore pertinent de maintenir sous le même toit toutes les activités ?', s'interrogeait hier Aurel BGC. Et les spécialistes de poursuivre : 'Daimler a par exemple décidé de créer une holding pour ses trois principales divisions d'ici 2019 et des équipementiers comme Delphi ont déjà décidé de laisser plus de flexibilité aux activités focalisées sur la conduite autonome. D'ailleurs, Delphi aurait discuté avec Continental l'année dernière dans le domaine de la transmission auto, selon Bloomberg à l'époque'.



Ajoutons qu'en France, Faurecia envisage depuis l'automne une 'acquisition majeure' chiffrée entre deux et trois milliards d'euros. On n'en a pas de nouvelles pour l'instant.



