Cosmo: accord de licence avec EA Pharma pour un bleu de méthylène et Eleview

Zurich (awp) - Le laboratoire Cosmo Pharmaceuticals a passé un accord de licence exclusif avec EA Pharma, portant sur le bleu de méthylène MMX et Eleview au Japon et en Corée du Sud. La société incorporée aux Pays-Bas, sise fiscalement en Irlande et cotée à Zurich détient désormais l'exclusivité pour la commercialisation et le développement de ces deux produits, avec une option pour le Qolotag.

Le bleu de méthylène MMX, encore à l'état de candidat, est un produit de contraste permettant de mettre en évidence des lésions avant une coloscopie. Eleview est conçu pour augmenter la visibilité des lésions et réduire le risque de perforation lors de l'ablation d'un organe ou un tissu. Qolotag est une émulsion destinée au nettoyage et à la coloration du rectum et du sigmoïde, soit la dernière partie du colon.

