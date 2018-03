Cosmo: la conquête des Etats-Unis a plombé la rentabilité l'an dernier

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique transalpin Cosmo Pharmaceuticals, spécialisé dans les troubles intestinaux, a essuyé l'an dernier une perte nette de 32,4 mio EUR, contre un bénéfice de 19,3 mio un an plus tôt et ce malgré une certaine stabilité de son chiffre d'affaires.

La société attribue dans son compte-rendu d'activités lundi la perte de rentabilité aux frais d'établissement d'un réseau de distribution propre aux Etats-Unis, ainsi qu'aux coûts de lancement pour son produit de contraste Eleview. A moyen terme, l'affranchissement des distributeurs externes aux Etats-Unis doit permettre de créer de la valeur pour les actionnaires, assure le laboratoire de Lainate.

Les recettes se sont établies à 67,2 mio EUR, contre 67,7 mio en 2016.

La direction entend mettre l'accent cette année sur le lancement du Methylene Blue aux Etats-Unis, moyennant l'aval du régulateur local et pour lequel la direction anticipe des recettes de 10 à 15 mio USD au pays de l'oncle Sam en 2018.

NOUVELLE PERTE ATTENDUE

L'extension du réseau de distribution outre-Atlantique, les activités préparatoires au lancement du traitement expérimental contre la diarrhée du voyageur rifamycin et à l'homologation du sédatif pour coloscopies et bronchoscopies remimazolam, de même que des frais de recherches additionnelles sur le rifamycin devraient creuser la perte opérationnelle à quelque 40 mio EUR, prévient Cosmo.

Cosmo prévoit une homologation du rifamycin aux Etats-Unis pour la fin de cette année ou le début de la suivante,

Le chiffre d'affaires doit atteindre en 2018 84 à 94 mio EUR, a précisé le directeur général (CEO) Alessandro Della Chà en conférence de bilan.

La société italienne, incorporée aux Pays-Bas, sise fiscalement en Irlande et cotée à Zurich prévoit de retrouver la voie de la rentabilité dès l'exercice 2019.

Le bleu de méthylène doit pouvoir générer des recettes annuelles de 600 à 700 mio USD aux Etats-Unis dans les sept à huit prochaines années, a indiqué M. Della Chà. Le patron prévoit un plafond des revenus outre-Atlantique de 65 à 75 mio USD pour l'Eleview et de 150 à 200 mio USD pour le rifamycin.

MIEUX QU'ESCOMPTÉ

La performance de Cosmo sur le second semestre, tout comme la perspective d'un retour à l'équilibre dès l'année prochaine réjouissent Berenberg, qui redoutait un déficit plus marqué sur l'an dernier et ne prévoyait pas de retour aux bénéfices avant 2020. La banque d'investissement allemande juge plutôt timides les perspectives de revenus brossées par M. Della Chà pour le rifamycin et le remimazolam.

La décision de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour le bleu de méthylène de Cosmo, attendue au mois de mai, constituera une épreuve de vérité pour les jalons posés par la direction, prévient le prestataire de services financiers.

Les détenteurs de capitaux ne partageaient visiblement pas le soulagement de Berenberg et la nominative Cosmo cédait 3,8% à 128,10 CHF en début d'après-midi, à contre-courant d'un SPI en hausse de 0,73%.

jh/rp/ol