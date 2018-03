Cosmo plonge dans le rouge en 2017, plombé par l'établissement aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le laboratoire transalpin Cosmo a essuyé l'an dernier une perte nette de 32,4 mio EUR, contre un bénéfice de 19,3 mio un an plus tôt et malgré une certaine stabilité de son chiffre d'affaires. La société attribue dans son compte-rendu d'activités lundi la perte de rentabilité aux frais d'établissement d'un réseau de distribution aux Etats-Unis, ainsi qu'aux frais de lancement pour son produit de contraste Eleview.

Les recettes se sont établies à 67,2 mio EUR, contre 67,7 mio en 2016.

La direction entend mettre l'accent cette année sur le lancement du Methylene Blue MMX aux Etats-Unis, moyennant l'aval du régulateur local. L'extension du réseau de distribution outre-Atlantique, les activités préparatoires au lancement du Rifamycin SV MMX et à l'homologation du Remimazolam NDA, de même que des frais de recherches additionnelles sur le Rifamycin SV MMX devraient creuser la perte opérationnelle à quelque 40 mio EUR, prévient Cosmo.

La société italienne, incorporée aux Pays-Bas, sise fiscalement en Irlande et cotée à Zurich prévoit de retrouver la voie de la rentabilité dès l'exercice 2019. A moyen terme, l'affranchissement des distributeurs externes aux Etats-Unis doit permettre de créer de la valeur pour les actionnaires.

