Costco Wholesale : bat le consensus au 2e trimestre

Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 35% à 701 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (+22% hors effet de la loi fiscale), représentant un BPA de 1,59 dollar qui dépasse de 10 cents le consensus.



Les ventes nettes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 10,8% à 32,3 milliards de dollars en données publiées. En comparable, elles se sont accrues de 8,4%, tirées en particulier par l'international (+15,7%).



Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite actuellement 749 entrepôts dans le monde, dont 519 aux Etats-Unis, et à Porto Rico, 98 au Canada, 38 au Mexique, ainsi que des dizaines en Europe et en Asie Pacifique.



