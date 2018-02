Coton: Le coton chute à nouveau, la production mondiale en hausse

Avec cours de clôture

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton a baissé pour la troisième semaine de suite vendredi, affecté par un rapport du ministère américain de l'Agriculture sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde évoquant notamment une hausse de la production mondiale.

"Les prévisions (pour la saison 2017-2018) comprennent une production plus large, une consommation moins grande et des stocks plus élevés", a indiqué le ministère américain de l'Agriculture (USDA) dans son dernier rapport mensuel publié jeudi.

L'USDA a ainsi noté une hausse de la production mondiale de 400.000 balles par rapport au mois précédant, "alors que les estimations pour la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud compensent les anticipations de production moins élevées pour l'Inde et l'Australie", a noté le ministère.

La hausse de cette production serait surtout liée "à la progresion de 1,1 million de balles en Chine, à 27,5 millions de balles", ont indiqué les analystes de JPMorgan Commodities, anticipant une poursuite de la baisse du cours de la fibre blanche.

Les estimations de stocks mondiaux ont par conséquent été revues à la hausse de 760.000 balles par l'USDA.

Les exportations hebdomadaires américaines ont toutefois apporté un peu de baume au coeur des courtiers jeudi, celles-ci ayant avancé de 75% par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes, d'après un rapport de l'USDA concernant la semaine se terminant le 1er février.

"Cependant, si le rythme soutenu des ventes à l'exportation peut donner au marché une apparence positive, la lenteur des expéditions la retire", ont commenté les analystes de Plexus Group.

La livre de coton pour livraison en mars, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a fini vendredi à 76,68 cents contre 77,30 cents à la clôture vendredi dernier (-0,80%), retrouvant ses niveaux de la fin décembre.

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 86,70 dollars les 100 livres jeudi contre 87,85 dollars la semaine précédente (-1,33%).

alb/pb