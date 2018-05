Coton: le coton bondit à un plus haut en quatre ans

Avec cours de clôture

NEW YORK (awp/afp) - Le cours du coton coté à New York a fortement progressé vendredi en fin de séance, faisant culminer le cours au plus haut depuis mai 2014, sous l'effet du climat sec au Texas.

"Les conditions très sèches qui sévissent actuellement dans les zones de production du coton et devraient se poursuivre ce week-end entraînent des inquiétudes sur la production domestique américaine", a réagi Louis Rose, de Rose Commodity Group.

Les Etats-Unis sont en léger retard dans les opérations d'ensemencement, l'USDA ayant dévoilé cette semaine une progression des semis de 12% lors de la semaine achevée le 29 avril, contre une moyenne de 14% pour la même période lors des cinq dernières années.

Le temps sec, particulièrement à l'ouest du Texas, suscite la crainte de plusieurs analystes.

"La quasi-totalité de la zone souffre de sécheresse +sévère à exceptionnelle+" a affirmé Peter Egli, de Plexus Coton.

La localité de Lubbock au Texas a par exemple reçu 2,8 centimètres de pluie depuis le début de l'année, contre 12,7 l'an dernier, note-t-il.

"Des pluies significatives sont tombées mercredi dans la partie ouest du Texas. Elles n'ont cependant pas été suffisantes pour contrecarrer les conditions de sécheresse très grandes" dans la région, a observé quant à lui M. Rose.

"Il est toujours possible de renverser la tendance (...) Mais des pluies supplémentaires ne permettront sans doute pas d'aboutir au niveau des récoltes exceptionnelles des deux dernières saisons", a anticipé M. Egli.

Ces conditions seront d'autant plus scrutées la semaine prochaine que l'USDA doit publier son rapport mensuel sur l'offre et la demande de produits agricoles aux Etats-Unis et dans le monde.

Les marchés ont par ailleurs pu profiter d'un rapport hebdomadaire du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur les ventes à l'étranger.

Ce rapport a montré jeudi des ventes américaines à 500.000 balles de coton Upland et Pima à l'étranger lors de la semaine terminée le 26 avril, pour cette saison et la prochaine.

Ces ventes "continuent à dynamiser l'optimisme des courtiers", a affirmé M. Egli.

La livre de coton pour livraison en juillet, le contrat le plus actif sur l'Intercontinental Exchange (ICE), a terminé vendredi à 86,90 cents, contre 84,51 cents à la clôture vendredi dernier (+2,83%).

L'indice Cotlook A, moyenne quotidienne des cinq prix du coton les plus faibles sur le marché physique dans les ports d'Orient, s'affichait à 93,50 dollars les 100 livres jeudi, contre 93,20 dollars la semaine précédente (+0,32%).

alb/cj