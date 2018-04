COURTOIS SA : Chiffre d'Affaires T1 et rapport

COURTOIS SA SA au Capital de 1.673.940 Euros

Informations Trimestrielles au 31 mars 2018





Chiffre d'affaires du 1er Trimestre 2018 (en K€)

(En K€) 2017 2018 Chiffre D'Affaires Courtois SA (Société Mère) Premier trimestre 154 170 Total Société Mère à fin mars 154 170 Chiffre D'Affaires Consolidé du Groupe Premier Trimestre Rénovation d'Immeubles 340 623 Gestion des Immeubles 266 268 Promotion Immobilière 1 10 Gestion de Portefeuille - - Total Groupe cumul à fin mars 607 901





Rapport d'activité du 1er janvier au 31 mars 2018

2-1) Montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires (pour le 1er trimestre 2018) :

a) Gestion d'immeubles : 268 K€

b) Rénovation d'Immeubles :623 K€

c) Promotion Immobilière : 10 K€

c) Gestion de portefeuille : néant

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Courtois totalise au 31 mars 2018 un montant de 901 K€ contre 607 K€ au

31 mars 2017.

2-1-1 Activité de rénovation d'Immeubles :

La FIC a enregistré deux ventes sur le 1er trimestre 2018, le chiffre d'affaires est de 570 K€ contre 310 K€ au 1er trimestre 2017.

Le montant du stock au 31 mars 2018 totalise un montant de 8 940 K€ TTC (hors provision pour dépréciation)

2-1-2 Activité de promotion Immobilière :

- SCCV GUETHARY FRONTON : le stock s'élève à 109 K€

Situation inchangée depuis le 31 décembre 2017 dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de Pau ; des pourparlers ont été amorcés.

SCCV ANTONY ARON : le stock s'élève à 647 K€ ;

Le permis de construire est en cours d'instruction sur les trois terrains, pris dans leur ensemble.

Promotion sur la Région de Toulouse

CUGNAUX :

Il s'agit de la 1ere phase de ce dossier, dont le permis en vue de faire édifier 3 locaux d'activité a été déposé fin février 2018.

La seconde phase interviendra ultérieurement.

PLAISANCE DU TOUCH

SCCV RESIDENCE LAC (détention 45%)

Promotion immobilière de logements soit 36 lots.

Ce dossier évolue favorablement et la quasi-totalité des lots, est signée ou réservée.

La rapidité du chantier reste toutefois soumise à l'ampleur des intempéries.

2-1-3 Activité de gestion des immeubles :

Cette activité totalise 268 K€ de loyers et charges appelés.

2-1-4 Activité de gestion de Portefeuille :

SARL STP : situation inchangée depuis le 31 décembre 2017.

2-2) Description générale de la situation financière et des résultats de la société et des sociétés qu'elle contrôle au

31 mars 2018 :

Les concours bancaires utilisés par le Groupe* dans les comptes consolidés s'élèvent à 5 091 K€ soit :

4 510 K€ pour l'activité de rénovation d'immeubles.

400 K€ pour l'activité promotion immobilière.

181 K€ pour l'activité de gestion des Immeubles.

En sus des crédits sur stocks, la FIC dispose d'une autorisation ponctuelle de 1 000 K€, à échéance du 31 octobre 2018 et non utilisée au 31 mars 2018.

*pour les sociétés mises en équivalence le montant des concours bancaires s'élève à 400 K€ dont 200 K€ part Courtois SA

2-3) Explications des opérations et évènements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière :

Activité Rénovation d'immeubles :

Pas d'acquisition nouvelle au cours du 1er trimestre. A noter que les travaux de réhabilitation se poursuivent pour l'immeuble avenue de Muret à Toulouse.

