COURTOIS SA : Modalités mise à disposition AG

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2018

Modalité de mise à disposition

des documents préparatoires à l'assemblée et du Rapport financier annuel 2017

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 24 mai 2018 à 15 heures 30 dans les salons de l'hôtel « La Cour des Consuls » 46 rue des Couteliers 31000 Toulouse.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 mars 2018 et l'avis de convocation sera publié au BALO le 27 avril 2017 prochain.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.courtois-sa.com).

Les documents préparatoires à l'Assembléesont également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique,

tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société des documents visés aux articles

L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce.

Le rapport financier annuel 2017 qui intègre le rapport sur le gouvernement d'entreprise est mis en ligne sur le site de la société (www.courtois-sa.com) sous les rubriques :

- «Informations Réglementées »

- « Rapport 2017 »

Il a été transmis à l'AMF le 26 avril 2018.

A Toulouse,

le 26 avril 2018

