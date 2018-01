Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SODEXO a annoncé jeudi une croissance organique limitée à 1,9% au premier trimestre de l'exercice 2017-2018 mais il a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice comme à moyen terme.

* SANOFI - Plusieurs grands groupes pharmaceutiques indiens ont exprimé leur intérêt pour un possible rachat des activités de médicaments génériques du français, rapporte jeudi le quotidien indien The Economic Times.

* GETLINK a annoncé jeudi une hausse de 1% du trafic des navettes passagers en décembre, mais une baisse de 3% de celui des navettes camions.

* AIR FRANCE-KLM présentera en juin un plan stratégique à cinq ans, a annoncé mercredi son PDG, Jean-Marc Janaillac.

* NANOBIOTIX a annoncé jeudi s'associer au Providence Cancer Institute, basé à Portland dans l'Oregon (USA), pour mener un programme de recherche préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas​.

* RICHEMONT a annoncé jeudi une croissance solide de son chiffre d'affaires pour son troisième trimestre à fin décembre, soutenue par la région Asie-Pacifique et la joaillerie, débutant la saison de résultats du secteur du luxe sur une note positive.

* TESCO a fait état jeudi d'une hausse de 1,9% de ses ventes à données comparables pendant la période de Noël, un chiffre inférieur aux attentes du marché.

* MARKS & SPENCER a annoncé jeudi une baisse plus limitée qu'attendu de ses ventes d'habillement et d'équipement de la maison durant le trimestre à fin décembre et il a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

* COVESTRO - BAYER a annoncé jeudi avoir vendu 21 millions d'actions du groupe de chimie au prix unitaire de 86,25 euros, un placement qui lui rapporte 1,8 milliard d'euros, soit près de 20% de plus qu'évoqué la veille.

* MEDIOBANCA - PIRELLI a annoncé mercredi soir le lancement d'un placement portant sur jusqu'à 1,78% du capital de la banque d'affaires.

* NH HOTELS - Le conseil d'administration du groupe hôtelier espagnol a rejeté mercredi à l'unanimité l'offre d'achat soumise par Grupo Barcelo, jugeant qu'elle sous-valorisait l'entreprise et n'était pas créatrice de valeur.

* NESTLÉ compte choisir d'ici la fin de la semaine le repreneur de ses activités de confiserie aux Etats-Unis, une transaction dont le montant pourrait dépasser 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros), a-t-on appris mercredi de trois sources proches du dossier. L'italien Ferrero semble favori, ont dit plusieurs autres sources.

* STMICROELECTRONICS - Credit Suisse a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 19,50 à 24,50 euros.

* ELIOR - Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avec un objectif de cours de 20 euros.

(Service Marchés)