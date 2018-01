Crealogix s'empare d'Innofis, porte d'entrée pour le Moyen-Orient

Zurich (awp) - Crealogix va racheter la totalité de la société catalane Innofis, spécialisée dans les services numériques aux banques et active au Moyen-Orient. Grâce à cette acquisition, le développeur zurichois de logiciels bancaires va élargir sa base de clients et entrera sur de nouveaux marchés où la demande et le potentiel de croissance s'avèrent importants, indique-t-il mardi.

Le prix de l'opération n'est pas détaillé. Le groupe zurichois précise néanmoins qu'il sera réglé par le biais d'actions Crealogix. De nouveaux titres seront émis en puisant dans le capital autorisé.

Pour Thomas Avedik, directeur général (CEO) de Crealogix, cette acquisition élargit l'empreinte internationale du groupe "en établissant une présence significative au Moyen-Orient". La reprise d'Innofis permet également au groupe zurichois de mettre la main sur différents modules, qui viendront enrichir son offre destinée aux établissements bancaires.

David Moreno, fondateur et CEO de la société catalane non cotée, deviendra ainsi un actionnaire important de Crealogix, détenant une participation supérieure à 10% au terme de la transaction. Il continuera à l'avenir de s'occuper du marché moyen-oriental.

Innofis est très rentable et génère annuellement un chiffre d'affaires de 10 mio CHF avec une croissance à deux chiffres de pourcentage, explique le communiqué.

La société basée à Barcelone compte parmi ses clients les plus grandes banques du Moyen-Orient, à l'instar de NCB (National Commercial Bank) et le groupe Al Rajhi Banking.

L'ensemble du personnel d'Innofis, soit plus de 120 personnes, sera intégré à Crealogix. La direction actuelle restera en place. M. Moreno siègera au comité exécutif de Crealogix.

Vers 09h20, le titre Crealogix perdait 1,2% à 164 CHF, dans un SPI en hausse de 0,20%.

fr/al