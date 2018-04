« Assurance Deux-Roues » : la nouvelle offre de Pacifica

Cette nouvelle offre s'adresse à tous les conducteurs de cyclomoteurs, scooters (également « trois roues ») et motos avec des formules modulables selon les besoins. Une offre complète avec la protection corporelle du conducteur incluse dans toutes les formules, et des conseils personnalisés en matière de prévention.

Les principales innovations :

▪ Une Protection Corporelle du Conducteur avec une indemnisation pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros, permettant de sécuriser les clients.

▪ Une prise en charge du casque et gilet airbag en cas d'accident dans toutes les formules, ainsi que l'équipement du motard jusqu'à 1 000€ et sans franchise disponible dans la formule la plus complète et en option dans les trois autres.

▪ Une indemnisation en valeur d'achat (selon la formule choisie).

En cas de sinistre, l'appli « PACIFICA » permet à l'assuré de le déclarer et d'envoyer des photos à l'assureur.