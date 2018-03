CREDIT AGRICOLE : CIB annonce une opération synthétique de transfert de risque

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et Crédit Agricole CIB annoncent la conclusion d'une opération innovante permettant à la banque française d’accroitre ses activités de financement du commerce international et d’allouer 510 millions de dollars de nouveaux financements dans le secteur de la santé, l’éducation, les infrastructures ou d’autres secteurs clés dans les pays émergents.Les deux institutions ont conclu une opération de transfert de risque dans laquelle IFC garantit à hauteur de 85 millions de dollars un portefeuille d'actifs de Crédit Agricole CIB d'un montant notionnel de 2 milliards de dollars ; ce portefeuille est constitué principalement de financements d'activités commerciales dans les marchés émergents.Dans une opération synthétique de transfert de risque, les investisseurs apportent à la banque une couverture du risque de crédit sur des actifs qui restent à son bilan. Cette garantie permet à la banque de libérer des fonds propres et de les réallouer dans de nouveaux financements. Une première opération de cette nature a été réalisée en 2014 entre IFC et Crédit Agricole CIB.