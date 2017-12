CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole annonce l'acquisition de la participation de 15 % de Natixis dans sa filiale de services aux investisseurs CACEIS dont il détient désormais 100 % du capital

Montrouge, le 26 décembre 2017

Crédit Agricole annonce l'acquisition de la participation de 15 % de Natixis dans sa filiale de services aux investisseurs CACEIS dont il détient désormais 100 % du capital

Crédit Agricole SA a finalisé l'acquisition de la participation de 15% détenue par Natixis dans CACEIS, dont il contrôle désormais 100% du capital.

Avec environ 2 600 milliards d'euros d'encours en conservation, 1 700 milliards d'euros d'encours administrés et une présence dans 9 pays européens, CACEIS est un des tout premiers acteurs de ce secteur en Europe.

Dans un contexte de marchés actions porteurs, CACEIS, déjà en forte croissance, attire de nouveaux clients en élargissant sa gamme de produits. L'opération permettra de renforcer les bénéfices de l'intégration de CACEIS au sein du pôle Grande clientèle du groupe Crédit Agricole S.A. La normalisation progressive attendue du contexte de taux devrait soutenir l'activité de cette filiale dans les années qui viennent.

Parallèlement à cette opération, CACEIS conforte sa place de partenaire de premier rang des groupes BPCE et Crédit Agricole, les deux premiers acteurs français dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs, en élargissant son partenariat dans les services financiers avec le groupe BPCE en France et au Luxembourg.

Cette opération sera relutive sur les résultats du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. dès 2018 et aura un impact négatif de l'ordre de -10 pb sur le ratio CET1 non phasé du groupe Crédit Agricole S.A. et de -5 pb sur le ratio du Groupe Crédit Agricole.

