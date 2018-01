CREDIT AGRICOLE SA : Niveau de l'Indice Initial Emission CA Oblig Euro Stoxx50 décembre 17 FR0013293784

CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS

Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex France

784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

Avis aux porteurs d'Obligations

A coupon zéro et indexées sur la performance de l'INDICE EURO STOXX 50®

décembre 2017 / décembre 2027

Code valeur : FR0013293784

(visa de l'Autorité des marchés financiers n°17-611 en date du 24 novembre 2017)

Nous vous informons que la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'INDICE EURO STOXX 50® constatés les 27, 28, 29 décembre 2017, 2 et 3 janvier 2018 est de 3 515,7020 points. Ce niveau est retenu comme cours de référence initial de l'Indice pour la formule de remboursement de cet emprunt.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CREDIT AGRICOLE SA via Globenewswire