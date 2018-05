Credit Agricole : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole S.A. a dévoilé un bénéfice net part du groupe sous-jacent de 788 millions d'euros au titre du premier trimestre. Il a reculé de 12,1%. Cette baisse est liée à la cession en 2017 d'entités non stratégiques mais fortement contributrices au résultat net (Eurazeo notamment), mais aussi aux effets de changes et à la hausse de la contribution au Fonds de résolution unique (FRU). A périmètre et change constants, le résultat net part du groupe de CASA a augmenté de 4,8% par rapport au premier trimestre 2017. Hors contribution au FRU, cette hausse passe à +8,7%.En données publiées, le bénéfice net part du groupe de Crédit Agricole S.A. a augmenté de 1,2% à 856 millions. Le consensus Reuters le donnait à 878 millions.Le résultat brut d'exploitation de Crédit Agricole S.A., pour sa part, a baissé de 3,1% au premier trimestre, à 1,508 milliard d'euros. La baisse du coût du risque (-12,6%) a été compensée par la hausse de la contribution au FRU mais aussi par les difficultés de la BFI (banque de financement et d'investissement) qui pâtit de "la conjoncture de marché".Enfin, le produit net bancaire (chiffre d'affaires) sous-jacent trimestriel de Crédit Agricole S.A. a augmenté de 2,5% à 4,9 milliards d'euros. A périmètre et changes constants, il a baissé de 0,7%.A fin mars 2018, la solvabilité de Crédit Agricole S.A. reste solide, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) non phasé de 11,4%, stable par rapport au 31 décembre 2017.